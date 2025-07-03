Российские леденцы попали под запрет продаж в Беларуси из-за Е110

Согласно данным, под запрет попала карамель леденцовая «Монпасье» (город Армавир, Россия). В момент проверки в карамели обнаружили превышение в 1,19 раза синтетического красителя желтый солнечный закат (Е110): при норме не более 50 мг/кг было 59,5 мг/кг. Данный краситель не заявлен производителем на маркировке.