Российские леденцы попали под запрет продаж в Беларуси из-за Е110. Подробности обнародовали в пресс-службе Госстандарта.
Согласно данным, под запрет попала карамель леденцовая «Монпасье» (город Армавир, Россия). В момент проверки в карамели обнаружили превышение в 1,19 раза синтетического красителя желтый солнечный закат (Е110): при норме не более 50 мг/кг было 59,5 мг/кг. Данный краситель не заявлен производителем на маркировке.
В Госстандарте добавили, что также в состав указанной карамели входит незаявленный синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 33,6 мг/кг. Названную карамель запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля 2025 года.
Тем временем два вида популярного мороженого из России попали под запрет в Беларуси.
Кстати, Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши.
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