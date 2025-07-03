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У Хабиба Нурмагомедова нашли долг перед налоговой почти на два миллиона рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) вновь выставила счёт мастеру смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, задолженность экс-чемпиона UFC на этот раз составляет 1,8 миллиона рублей.

Напомним, что в мае 2024 года стало известно о значительной задолженности Нурмагомедова перед налоговой. В июне счета бойца арестовали из-за долга в размере 300 миллионов рублей. 6 августа судебные приставы наложили арест на имущество экс-чемпиона UFC на сумму 79 миллионов рублей. Весной текущего года спортсмен разрешил ситуацию с ФНС и добился разблокировки счетов. При это сообщалось, что ещё четыре компании остаются под арестом.