CBS News: США заморозили поставки оружия не только Украине

Американские власти приостановили поставки оружия не только Украине. Об этом в четверг, 3 июля, рассказал представитель Белого дома в беседе с CBS News.
Другие государства «переклассифицировали» — их лишили приоритета на получение оружия и боеприпасов от Вашингтона. О каких именно странах идет речь, чиновник не уточнил.
Кроме того, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что администрация президента приняла такое решение «с целью поставить интересы Америки на первое место», добавили на телеканале.
Американские власти при администрации экс-президента Джо Байдена раздавали Украине оружие, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался 2 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Киеву не означает, что Америка полностью прекращает оказание военной помощи Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Тем временем американский лидер Дональд Трамп принял решение отменить санкции, наложенные на некоторые российские компании и банки.