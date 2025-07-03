«Автохамы» превращают бухту Соболь в стоянку у моря — жители Владивостока негодуют

Кроме того, там подчеркнули, что из-за неспокойного моря строительство пирса в бухте Соболь нецелесообразно, но зонирования побережья можно достичь и более элегантным способом, чем бетонные блоки — например, крупным природным камнем, который имеется в избытке на местных стройках. По мнению администратора канала, недовольные останутся и после этих мер, так как бухта небольшая. Она физически не сможет вместить всех желающих на легальных местах для парковки рядом с ней.