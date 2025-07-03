«Автохамы» превращают бухту Соболь в стоянку у моря — жители Владивостока негодуют

В последнее время проблема «автохамов» на пляже в бухте Соболь во Владивостоке набирает обороты: всё чаще водители заезжают прямо на пляжную территорию, предназначенную для отдыха, а недавно машина и вовсе съехала там прямо в море. Подобные ситуации создают дискомфорт и опасность для горожан. Возмущенные жители Патрокла, общественники и активисты Владивостока призывают ограничить массовый заезд авто в береговую зону. В городской администрации заверили, что возможность установки преград будет рассмотрена, сообщает ИА PrimaMedia.
Ярким доказательством необходимости перемен стал недавний инцидент, когда внедорожник съехал прямо в воду. Чтобы машина не утонула, отдыхающим пришлось буквально вытаскивать её. До этого на всё том же Патрокле мужчина на автомобиле с сахалинскими номерами проехал прямо по вещам отдыхающей семьи. На попытки призвать его к порядку водитель ответил откровенным хамством и включил музыку на полную громкость.
Приморский урбанист и депутат Думы города Владивостока Антон Савенко подчеркнул, что проблема проезда автомобилей на пляжи крайне актуальна для города, и это касается не только соблюдения санитарных и охранных норм.
— Такие ситуации элементарно мешают горожанам использовать пляж по прямому назначению. Я со своей стороны написал запрос в администрацию города с просьбой установить физические барьеры, препятствующие проезду автомобилей на береговую линию, — прокомментировал депутат.
В tg-канале «ПАТРОКЛ.info» (18+) объяснили: для гармоничного сосуществования купающихся, любителей водного спорта и рыбаков в одной бухте необходимо зонирование береговой линии. В идеале такое же разграничение с помощью буев требуется и в акватории, однако это возможно не в каждой бухте.
— На берегу же нужно точно ограничить массовый заезд автомобилей в береговую зону, тут дискуссии быть не может. Для спуска плавсредств можно предусмотреть специально отведенное место, где возможна одновременная выгрузка-погрузка одной или двух лодок, после чего автомобиль обязан незамедлительно переместиться на парковку, — уточнили в tg-канале.
Кроме того, там подчеркнули, что из-за неспокойного моря строительство пирса в бухте Соболь нецелесообразно, но зонирования побережья можно достичь и более элегантным способом, чем бетонные блоки — например, крупным природным камнем, который имеется в избытке на местных стройках. По мнению администратора канала, недовольные останутся и после этих мер, так как бухта небольшая. Она физически не сможет вместить всех желающих на легальных местах для парковки рядом с ней.
Корр. ИА PrimaMedia обратилась в администрацию. Там отметили, что вопрос установки бетонных блоков на пляже бухты Соболь находится на рассмотрении. Однако какие-либо конкретные детали или сроки реализации данного решения пока не уточняются.
Напомним, что сотрудники МЧС, полиции, административной комиссии и органов опеки провели профилактическую акцию на пляже в районе станции «Чайка» во Владивостоке. Место считается потенциально опасным для купания — здесь торчит арматура, много острых камней, а также отмечаются сильные течения.