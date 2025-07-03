Специалисты обследуют пятиэтажный дом на улице Бограда в Красноярске

Заключение о состоянии пятиэтажного жилого дома по адресу улица Бограда, 114, будет готово в начале следующей недели.
Напомним, что 2 июля у первого подъезда здания произошло обрушение асфальта, в результате чего фундамент и несущая стена дома просели на один метр.
В администрации Красноярска сообщили, что накануне была проведена серия инструментальных и визуальных обследований специалистами специализированной проектной организации. В настоящее время осуществляется анализ собранных данных и подготовка заключения.
В итоговом документе эксперты предложат возможные варианты решения возникшей проблемы. После этого можно будет приступить к работам, направленным на обеспечение безопасности пятиэтажного дома.
Стоит отметить, что здание, возведенное в 1960 году, не значилось в списке аварийных объектов.