Закрыт тепловой контур строящейся поликлиники в Перми

В Перми строится новая поликлиника на 200 посещений в смену на территории больничного комплекса на ул. Лобачевского, 26. Как рассказали в Управлении капитального строительства Пермского края, строители завершили каркас здания и закрыли тепловой контур.
Сейчас подрядчик завершает устройство кровли, работы по устройству наружных коммунальных сетей уже выполнены на 90%, начаты фасадные работы.
Внутри здания полностью возведены перегородки на первом и втором этажах, идут работы на третьем. Ведется чистовая отделка и установка оборудования в технических помещениях, монтируются инженерные системы.
В новом здании будут кабинеты медицинской реабилитации, физиотерапии, рентгено-диагностическое отделение, процедурные помещения, травмпункт, а также женская консультация и дневной стационар на пять коек. Завершить строительство планируется до конца года.