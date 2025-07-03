Власти Самары ответили на жалобы самарцев на работу светофора на Аэродромной

Самарцы обратились к властям с жалобой на неправильно работающие светофоры, которые создают угрозу для пешеходов и водителей. Одна из жительниц рассказала, что на улице Аэродромной рядом с парком Победы долгое время светофор вообще не работал, а затем вдруг заработал, но только для пешеходов.
На пересечении улиц Речной и Клинической тоже работал нестабильно: зелёный сигнал для пешеходов и автомобилей может работать одновременно несколько секунд, и некоторые водители могут поехать на этот сигнал.
Представители администрации Самары заявили, что отправили специалистов для осмотра обоих светофоров. Светофоры на улице Аэродромной починили, а у его «коллеги» на пересечении улиц Речной и Клинической заменят зелёный сигнал в течение недели.
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