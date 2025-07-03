Уникальный дизайн, увеличение посадочных мест и установка транспортерной ленты: в казанском лицее № 35 продолжается капитальный ремонт пищеблока

По словам Мэра города Ильсура Метшина, в этом году будет отремонтировано 12 объектов, что позволит довести общее число современных школьных ресторанов до 188 к началу учебного года. Один из таких объектов — лицей № 35, где в настоящее время идет капитальный ремонт столовой. На площади 754 кв.м. запланирована оптимизация пространства: будет уменьшена хозяйственная и производственная зоны с одновременным расширением обеденного зала. Такое решение позволит значительно повысить производительность пищеблока и увеличить количество посадочных мест почти на 100. После завершения ремонта здесь смогут одновременно питаться 374 школьника.