Уникальный дизайн, увеличение посадочных мест и установка транспортерной ленты: в казанском лицее № 35 продолжается капитальный ремонт пищеблока

В Казани продолжается масштабная программа капитального ремонта пищеблоков в образовательных учреждениях: на сегодняшний день работы ведутся в 12 школах. Одним из флагманских объектов стал школьный ресторан в лицее № 35 по ул. Гарифа Ахунова, 10а. После обновления, зона приема пиши увеличится почти на 100 посадочных мест, а также появится транспортерная лента для сбора грязной посуды. Ход ремонтных работ лично оценил Мэр Казани Ильсур Метшин.
По словам Мэра города Ильсура Метшина, в этом году будет отремонтировано 12 объектов, что позволит довести общее число современных школьных ресторанов до 188 к началу учебного года. Один из таких объектов — лицей № 35, где в настоящее время идет капитальный ремонт столовой. На площади 754 кв.м. запланирована оптимизация пространства: будет уменьшена хозяйственная и производственная зоны с одновременным расширением обеденного зала. Такое решение позволит значительно повысить производительность пищеблока и увеличить количество посадочных мест почти на 100. После завершения ремонта здесь смогут одновременно питаться 374 школьника.
«Лицей № 35 очень востребован и показывает отличные результаты, работая в две смены из-за высокой плотности населения в ЖК “Солнечный город”. Капитальный ремонт позволит не только обновить интерьер, мебель и оборудование, но и существенно увеличить количество посадочных мест. Это даст возможность сократить время ожидания и количество перемен для организации питания школьников», — прокомментировал Ильсур Метшин.
Глава города также подчеркнул, что помимо обновления интерьера и создания комфортных условий для приема пищи, особое внимание уделяется качеству питания. «Департамент продовольствия и социального питания ведет системную работу по обеспечению качества продуктов и сырья, используемых для приготовления завтраков, обедов и полдников для детей. В этом направлении налажено активное взаимодействие с родителями», — добавил он. Так, горячими обедами на сегодняшний день обеспечены 85% школьников, для сравнения в 2006 году этот показатель был равен 37%, дополнил Ильсур Метшин. «Здоровье детей — наш главный приоритет», — заключил мэр Казани.
Обеденная зона новой столовой станет настоящим детским кафе с тематическим дизайном. Так как программа лицея направлена на аэрокосмическую инженерию, дизайн столовой, по инициативе школьников, был выбран соответствующий — авиационный. Название будущему кафе тоже выбрали дети, обеденный зал назовут — «Авиатор». Здесь появятся фигуры самолетов, установят футуристичные «летающие» светильники, а также добавят синие акцентные цвета.
«Главное в предстоящем капитальном ремонте — это эстетическое оформление, которое получат дети», — отметила директор лицея № 35 Елена Глухарева.
В хозяйственной части появится отдельная зона для грязной посуды. Впервые в школе установят транспортерную ленту для автоматической и оперативной доставки посуды, новые большие посудомоечные машины.
Капитальный ремонт столовой начался 26 мая. На сегодняшний день уже произведен демонтаж, а также перенос стен по новому проекту. Сейчас рабочие занимаются стяжкой пола, укладкой напольной плитки, а также покрасочными работами стен и потолка. Всего в процессе задействовано порядка 200 строителей. Дизайн-проект создавался совместными усилиями департамента продовольствия и социального питания Казани, подрядной организацией и школы, сообщил генподрядчик ООО «Гефест» Шалва Тетруашвили.
Напомним, на строительные работы по программе капитального ремонта пищеблоков из бюджета республики выделили 271 млн рублей, в дополнение к основной программе за счет софинансирования департаментом питания на сумму 53 млн в школьных столовых будет заменено оборудование и мебель. К новому учебному году в Казани модернизируют 12 школьных столовых, еще один школьный ресторан откроется в строящемся учебном заведении. В итоге количество посадочных мест в школьных столовых увеличится почти на 700. В прошлом году было обновлено 17 пищеблоков в школах города.