«Проверка подозрительного аккаунта или банковской карты займет всего минуту». Милиция создала чат-бот защиты от мошенников в Беларуси

В частности, прежде чем купить товар в Instagram* или же телеграм, то можно будет его проверить по юзернейму. Если же чат-бот сообщит, что аккаунт мошеннический, то покупку делать не советуют. Кроме того, можно будет проверить информацию о банке-эмитенте и стране выпуска.