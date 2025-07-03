«Проверка подозрительного аккаунта или банковской карты займет всего минуту». Милиция создала чат-бот защиты от мошенников в Беларуси

Милиция создала для белорусов чат-бот защиты от мошенников с проверкой за минуту. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
«Не дайте себя обмануть! Проверьте подозрительный аккаунт или банковскую карту за минуту!» — говорится в сообщении.
Говорится, что сотрудниками УВД Гродненского облисполкома был разработан простой и полезный инструмент для защиты от мошенников — чат-бот, который даст возможность белорусам быстро проверить информацию.
В частности, прежде чем купить товар в Instagram* или же телеграм, то можно будет его проверить по юзернейму. Если же чат-бот сообщит, что аккаунт мошеннический, то покупку делать не советуют. Кроме того, можно будет проверить информацию о банке-эмитенте и стране выпуска.
«Первые 6−8 цифр банковской карты позволяют установить название банка и страну ее выпустившую», — отметили в сообщении.
В том случае, если белорусов просят перевести деньги на карту, то можно проверить, какой именно стране она принадлежит. В ведомстве добавили, что также при помощи чат-бота можно будет проверить защищенность электронной почты.
«Можно узнать, насколько твой почтовый ящик защищен от взлома. Имеется ли информация о логине и пароле. Если да, то срочно смените пароль», — уточнили в милиции.
В ведомстве заявили, что белорусам необходимо просто ввести данные в чат-бот и сразу же будет получен результат.
«Проверка займет всего минуту, но может уберечь вас от потери денег», — подчеркнули в милиции.
Найти чат-бот можно по указанному запросу: t.me/k_AntiScamBot.
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