Музеи Самары подготовили бесплатную программу ко Дню семьи, любви и верности

8 июля, во вторник, Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут бесплатные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Вход на все события свободный, без предварительной записи.
В сквере Эльдара Рязанова в 15:00 начнётся экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+), посвящённой детскому кино, литературе и пионерии 1930−1940-х годов. В 16:00 состоится мастер-класс «Маня и Ваня» (6+), на котором дети с родителями сделают бумажные куколки из журналов «Чиж» и «Мурзилка».
Также в музее пройдут кинопоказы: в 17:00 покажут фильм «Однажды двадцать лет спустя» (1980, 12+), а в 18:30 — картину «Жди меня» (1943, 12+).
В музее-галерее «Заварка» на улице Самарской в 14:00 начнётся детская экскурсия по дому Маштакова (6+), одному из лучших примеров деревянной архитектуры старой Самары. В 16:00 стартует карточная семейная игра «Однокоренные» (6+) от проекта «ПроПра», которая помогает сохранить семейную память и традиции.
Напомним, сегодня, 3 июля, в 18:30 Музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Рыночная экономика» (6+) по старейшим рынкам Самары.
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