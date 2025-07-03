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В Иркутске будут выдавать кредиты на реставрацию объектов культурного наследия

Инвесторы смогут получить льготные кредиты под 9% годовых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инвесторы, заинтересованные в реставрации объектов культурного наследия в областном центре, получили возможность воспользоваться льготным кредитованием. Федеральная программа предлагает кредиты под 9% годовых, часть процентной ставки субсидируется государством. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, это позволит вдохнуть новую жизнь в исторические здания, которые находятся в аварийном состоянии.

— Эта программа позволит городу сохранить свое историческое наследие. Инвесторы уже начинают проявлять интерес, и уверены, что льготные условия помогут ускорить процесс реставрации, — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кредит могут получить собственники ОКН, которые приобрели их у государства или муниципалитета или частные инвесторы. В Иркутске уже определены 30 объектов, подлежащих восстановлению. 17 из них закреплены за инвесторами, а остальные — ждут новых владельцев.