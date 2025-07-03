В Иркутске будут выдавать кредиты на реставрацию объектов культурного наследия

Кредит могут получить собственники ОКН, которые приобрели их у государства или муниципалитета или частные инвесторы. В Иркутске уже определены 30 объектов, подлежащих восстановлению. 17 из них закреплены за инвесторами, а остальные — ждут новых владельцев.