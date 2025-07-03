Стали известны новые даты реконструкции театра драмы имени Горького в Самаре

Степень готовности III очереди Самарского театра юного зрителя «СамАрт» на сегодня составляет 36%. Работы временно приостановлены из-за необходимости корректировки проектной документации. Согласно планам, контракт на доработку проекта будет заключен в августе 2025 года, а на строительно-монтажные работы — в феврале 2026 года. Ожидается, что здание будет сдано в декабре 2027 года.