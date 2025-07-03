Стали известны новые даты реконструкции театра драмы имени Горького в Самаре

В Самарской области продолжается строительство и реконструкция ключевых театральных объектов. Согласно данным, озвученным на заседании областного правительства, завершение этих проектов запланировано на 2026−2028 годы. Об этом рассказал председатель правительства региона Михаил Смирнов.
Степень готовности III очереди Самарского театра юного зрителя «СамАрт» на сегодня составляет 36%. Работы временно приостановлены из-за необходимости корректировки проектной документации. Согласно планам, контракт на доработку проекта будет заключен в августе 2025 года, а на строительно-монтажные работы — в феврале 2026 года. Ожидается, что здание будет сдано в декабре 2027 года.
Реконструкция Самарского драматического театра находится на стадии подготовки. Проектная документация должна быть направлена на экспертизу в сентябре 2025 года. Завершение всех работ и открытие театра запланированы на второе полугодие 2028 года.
Театр-студия «Грань» в Новокуйбышевске демонстрирует наибольшую готовность среди всех объектов — 70%. Однако и здесь требуется корректировка проектно-сметной документации. Контракт на эти работы планируется подписать 1 августа текущего года. Если сроки будут соблюдены, коллектив театра сможет начать работу в новом здании уже в декабре 2026 года.
В правительстве региона подчеркивают важность этих объектов для культурной жизни области. Все необходимые финансовые и организационные меры уже приняты, а министерство строительства получило указание держать ход работ на особом контроле.
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