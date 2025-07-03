Новая школа на улице Омской в Красноярске будет готова к 1 сентября

В строящейся школе на улице Омской в Красноярске уже идет сборка мебели и благоустройство площадок для игр. Как рассказали в городском департаменте градостроительства, скоро в классах начнется расстановка шкафов, парт и стульев.
Также на территории учреждения мастера монтируют детский городок. Работы идут по всему дворовому пространству школы.
По поручению губернатора края Михаила Котюкова дети должны пойти учиться 1 сентября 2025 года.
Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. В школе будет пищеблок, помещения для занятий спортом и хореографией, тир, библиотека, а также зона коворкинга с отдельным входом.