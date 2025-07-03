Через Крымский мост на полуостров приехали 7 тысяч отдыхающих

Через Крымский мост на полуостров прибыло порядка семи тысяч туристов на автомобилях, сообщил руководитель управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
В общей сложности еще около пяти тысяч человек пересекли границу через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск». Работники Госавтоинспекции контролируют движение транспортных средств и следят за дорожной обстановкой для обеспечения безопасности.
Борисенко отметил, что в общем числе туристов 60% пребывают на территории Крыма автомобильным транспортом.