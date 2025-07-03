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Через Крымский мост на полуостров приехали 7 тысяч отдыхающих

Около 5 тысяч человек въехали через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск».

Источник: Комсомольская правда

Через Крымский мост на полуостров прибыло порядка семи тысяч туристов на автомобилях, сообщил руководитель управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

В общей сложности еще около пяти тысяч человек пересекли границу через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск». Работники Госавтоинспекции контролируют движение транспортных средств и следят за дорожной обстановкой для обеспечения безопасности.

Борисенко отметил, что в общем числе туристов 60% пребывают на территории Крыма автомобильным транспортом.