В Иркутске пострадавших медработников прооперировали после нападения пациента

3 июля в Иркутской городской клинической больнице № 8 произошло ЧП — пациент набросился на персонал. Жертвами стали заместитель главного врача по медицинской части и секретарь. Как стало известно КП-Иркутск, пострадавшим оперативно оказали первую помощь и доставили в дежурное медучреждение, где им провели экстренные операции.
Состояние женщин стабильно тяжелое, но их жизни вне опасности. Сейчас они находятся в реанимации под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Напомним, нападавшего задержали на месте. Заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Несмотря на происшествие, взрослая поликлиника ГКБ № 8 продолжает работать в штатном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области раскрыли преступление 30-летней давности.