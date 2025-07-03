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В Иркутске пострадавших медработников прооперировали после нападения пациента

Женщины находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

3 июля в Иркутской городской клинической больнице № 8 произошло ЧП — пациент набросился на персонал. Жертвами стали заместитель главного врача по медицинской части и секретарь. Как стало известно КП-Иркутск, пострадавшим оперативно оказали первую помощь и доставили в дежурное медучреждение, где им провели экстренные операции.

Состояние женщин стабильно тяжелое, но их жизни вне опасности. Сейчас они находятся в реанимации под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.

Напомним, нападавшего задержали на месте. Заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Несмотря на происшествие, взрослая поликлиника ГКБ № 8 продолжает работать в штатном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области раскрыли преступление 30-летней давности.