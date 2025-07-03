В Иркутске пострадавших медработников прооперировали после нападения пациента

3 июля в Иркутской городской клинической больнице № 8 произошло ЧП — пациент набросился на персонал. Жертвами стали заместитель главного врача по медицинской части и секретарь. Как стало известно КП-Иркутск, пострадавшим оперативно оказали первую помощь и доставили в дежурное медучреждение, где им провели экстренные операции.