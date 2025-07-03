Улицу Портовую в Ростове перекрыли из-за предмета, похожего на мину

В Ростове-на-Дону после сообщений о предмете, похожем на мину, перекрывали улицу Портовую. Во время проверки опасность не подтвердилась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Поступило сообщение об опасности на улице Портовой. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате опасных объектов обнаружено не было, — рассказали в полиции.
Предварительно, люди могли забить тревогу из-за оставленных на мусорке фильтров для противогаза.
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