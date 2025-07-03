Красноярского депутата Александра Глискова лишили полномочий

Напомним, в октябре 2024 года Центральный районный суд признал Александра Глискова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, в 2017 году депутат, используя свои должностные полномочия, получил от руководителя государственного предприятия Красноярска через посредника 1 млн рублей. Это была часть взятки в 5 млн рублей. Установлено, что за вознаграждение он обещал помочь чиновнику сохранить занимаемую должность и должен был обеспечить общее покровительство человеку и предприятию.