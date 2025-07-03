В Самаре разработали способ усиления фундаментов с использованием полимеров

САМАРА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарского политеха) разработали технологию усиления несущих способностей свайного фундамента с использованием расширяющихся полимерных смол. Испытания показали, что применение технологии позволяет усилить фундамент на 50%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Специалисты факультета промышленного и гражданского строительства Самарского политеха предложили оригинальную технологию повышения несущей способности буровых свай с помощью расширяющихся полимерных смол. Результаты лабораторного и полевого экспериментов описаны в статье [в профильном научном издании]», — сообщили в техническом университете.
Разработка ученых Самарского политеха направлена на устранение одной из основных причин снижения несущей способности буровой сваи, которая появляется, например, при устройстве скважины, — скапливание бурового шлама на дне скважины. Ученые предложили создать под пятой сваи грунтополимерное уширение путем закачивания расширяющихся полимерных смол.
«Особенность смол на основе пенополиуретана — способность увеличиваться в объеме благодаря экзотермической реакции двух компонентов — полиола и изоционата. Такие смолы обладают высокой скоростью реакции — быстро вспениваются за счет выделяющегося углекислого газа. Смолы под высоким давлением закачивают в грунт, происходит разрыв грунтового массива. Вспенившись, они заполняют образовавшиеся полости. Новизна в том, что мы предложили закачивать смолы под нижний конец буровой сваи, разработав для этого оригинальную авторскую технологию и специальную рецептуру», — пояснил доцент кафедры СамГТУ «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» Андрей Мальцев. Он провел работу вместе с заведующим лабораторией университета НПЦ «Геотехника» Андреем Карповым.
Как сообщили в университете, полевые статические испытания показали, что применение технологии приводит к существенному повышению несущей способности свайного фундамента — на 50% и более. Предложенное техническое решение позволяет уменьшить трудоемкость и материалоемкость работ при устройстве буровых свай за счет уменьшения их длины, но при этом без потери их несущей способности.