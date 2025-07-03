В Самаре разработали способ усиления фундаментов с использованием полимеров

«Особенность смол на основе пенополиуретана — способность увеличиваться в объеме благодаря экзотермической реакции двух компонентов — полиола и изоционата. Такие смолы обладают высокой скоростью реакции — быстро вспениваются за счет выделяющегося углекислого газа. Смолы под высоким давлением закачивают в грунт, происходит разрыв грунтового массива. Вспенившись, они заполняют образовавшиеся полости. Новизна в том, что мы предложили закачивать смолы под нижний конец буровой сваи, разработав для этого оригинальную авторскую технологию и специальную рецептуру», — пояснил доцент кафедры СамГТУ «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» Андрей Мальцев. Он провел работу вместе с заведующим лабораторией университета НПЦ «Геотехника» Андреем Карповым.