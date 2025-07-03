Почти 14 тыс. московских школьников пересдают ЕГЭ 3 и 4 июля

«В 2024 году у школьников впервые появилась возможность улучшить свои результаты на ЕГЭ по одному из предметов. В этом году один предмет можно пересдать 3 и 4 июля. Этой возможностью воспользуются почти 14 тыс. выпускников. В их числе и школьники-высокобалльники, которые набрали почти максимальный балл — 96, 97 и даже 98 баллов. Это говорит о целеустремленности и перфекционизме ребят, которые готовы приложить все усилия, чтобы получить наивысший результат», — говорится в сообщении.