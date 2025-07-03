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Почти 14 тыс. московских школьников пересдают ЕГЭ 3 и 4 июля

В столице начались дни пересдач для московских школьников, почти 14 тыс. выпускников 3 и 4 июля смогут улучшить результат по одному из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Источник: РИА "Новости"

«В 2024 году у школьников впервые появилась возможность улучшить свои результаты на ЕГЭ по одному из предметов. В этом году один предмет можно пересдать 3 и 4 июля. Этой возможностью воспользуются почти 14 тыс. выпускников. В их числе и школьники-высокобалльники, которые набрали почти максимальный балл — 96, 97 и даже 98 баллов. Это говорит о целеустремленности и перфекционизме ребят, которые готовы приложить все усилия, чтобы получить наивысший результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице организовано почти 100 пунктов проведения экзамена. Результаты ЕГЭ будут доступны не позднее 12 июля. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Основной период государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.

Столичные школьники ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ. Так, в этом году москвичка Надежда Яшмолкина набрала 400 баллов по четырем предметам: математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике.