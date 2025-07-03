В Самарканде будет большая «обжираловка»: город готовится к грандиозному фестивалю плова

Vaib.uz (Узбекистан. 3 июля). С 1 по 3 августа Самарканд превратится в настоящую столицу восточной гастрономии — здесь впервые пройдёт фестиваль плова. Это событие обещает стать не просто праздником для гурманов, а настоящим шоу, которое соберёт тысячи гостей, туристов и ценителей узбекской кухни со всего мира. Об этом сообщил Комитет по туризму.