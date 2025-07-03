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В Самарканде будет большая «обжираловка»: город готовится к грандиозному фестивалю плова

Vaib.uz (Узбекистан. 3 июля). С 1 по 3 августа Самарканд превратится в настоящую столицу восточной гастрономии — здесь впервые пройдёт фестиваль плова. Это событие обещает стать не просто праздником для гурманов, а настоящим шоу, которое соберёт тысячи гостей, туристов и ценителей узбекской кухни со всего мира. Об этом сообщил Комитет по туризму.

Источник: Vaib.Uz

Фестиваль «Самаркандский плов» объединит более 200 лучших мастеров этого знаменитого блюда. Гостей ждут зрелищные соревнования поваров, мастер-классы от признанных шефов, выставки ремесленных изделий и восточных сладостей, а также насыщенная культурная программа — концерты звёзд узбекской эстрады, народные танцы и шоу.

Одной из главных интриг фестиваля станет международное состязание поваров: на одной кухне сойдутся мастера плова из разных стран, чтобы удивить гостей своими версиями культового блюда.

И, конечно, кульминацией праздника обещает стать приготовление 7 тонн самаркандского плова на территории комплекса «Бокий шахар». Масштаб этого действа впечатлит даже самых искушённых любителей кулинарных рекордов.

Самарканд готовит по-настоящему грандиозное гастрономическое событие. Осталось главное — приехать, попробовать и не забыть сделать памятные фото тарелки с пловом весом в пару килограммов!