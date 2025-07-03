Тренер Александр Григорян: Иван Сергеев умный и востребованный нападающий

Российский специалист высказался об игре 30-летнего форварда «зелено-бело-синих», который может продолжить карьеру в столичном «Динамо».
В начале прошлого сезона РПЛ Иван Сергеев вернулся в самарский клуб из петербургского «Зенита». За волжан выходил в 23 встречах, забил девять голов и дважды ассистировал. Сейчас его оценивают в 3 млн евро.
Нападающим интересуется столичное «Динамо». Москвичи якобы близки к подписанию контракта с футболистом. Однако сделку затягивает «Спартак», который отправил уже второе предложение игроку «КС».
«Сергеева знаю еще со времен, когда он начинал играть. Помню, как Иван был на позициях и “девятки”, и правого форварда, и даже инсайда. О чем это говорит? Он умный нападающий. Отсюда и его востребованность», — объяснил российский тренер Александр Григорян «Матч ТВ».
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