Тренер Александр Григорян: Иван Сергеев умный и востребованный нападающий

«Сергеева знаю еще со времен, когда он начинал играть. Помню, как Иван был на позициях и “девятки”, и правого форварда, и даже инсайда. О чем это говорит? Он умный нападающий. Отсюда и его востребованность», — объяснил российский тренер Александр Григорян «Матч ТВ».