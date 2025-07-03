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Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали

Руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС Скульдицкого задержали.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Задержан руководитель федерального государственного казенного учреждения «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» в Озерске Челябинской области Андрей Скульдицкий, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Задержан Андрей Скульдицкий, он подозревается в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке.

В пресс-службе УФСБ России по региону подтвердили РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.