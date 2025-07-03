В Приморье эвакуировали детей из лагеря «Мечта» из-за угрозы подтопления

Из оздоровительного лагеря «Мечта», расположенного в селе Подгорное Кировского района, была проведена эвакуация детей и сотрудников из-за угрозы подтопления территории после продолжительных дождей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокурор Кировского района Владимир Прихожденко лично проконтролировал процесс эвакуации и посетил пункт временного размещения в поселке Кировский, где разместились эвакуированные. Он оценил полноту предоставления первой необходимости и горячего питания для всех прибывших.
По данным Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», всего из лагеря были эвакуированы 169 детей и 30 взрослых — сотрудников учреждения. Организованный выезд детей к местам жительства в Приморском крае начался в день эвакуации, а для проживающих в отдалённых районах отправка домой запланирована на пятницу, 4 июля.
Прокуратура продолжит надзор за тем, чтобы все взрослые и дети благополучно прибыли к местам проживания. Лагерь «Мечта» работает при военно-патриотическом центре «Патриот», эвакуация стала вынужденной мерой из-за неблагоприятных погодных условий.