В Приморье эвакуировали детей из лагеря «Мечта» из-за угрозы подтопления

По данным Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», всего из лагеря были эвакуированы 169 детей и 30 взрослых — сотрудников учреждения. Организованный выезд детей к местам жительства в Приморском крае начался в день эвакуации, а для проживающих в отдалённых районах отправка домой запланирована на пятницу, 4 июля.