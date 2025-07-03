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Красноярский таможенник лишился должности из-за тайного бизнеса

Сотрудник таможни вёл предпринимательскую деятельность параллельно службе.

Источник: Freepik

Таможенник из Красноярска лишился должности из-за того, что вёл предпринимательскую деятельность параллельно службе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После проверки правоохранителей выяснилось, что таможенный инспектор совершил грубое нарушение, контролируемое законом «О противодействии коррупции». Мужчина вёл свой бизнес во время прохождения службы.

Нарушитель пытался избежать ответственности и уволился по собственному желанию, однако после обращения транспортного прокурора в Советский районный суд г. Красноярска таможенника уволили из-за утраты доверия.

Ранее мы писали, что на беглого бизнесмена Гольдмана возбудили уголовное дело за отмывание денег.