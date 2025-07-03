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В Самарской области проходит конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»

Самарская областная научная библиотека объявила о старте областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».

Самарская областная научная библиотека объявила о старте областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Участие в нём могут принять все жители региона от 8 лет.

Конкурс проводится в рамках продвижения чтения и развития читательской активности. Участникам предстоит за одну минуту вслух прочитать отрывок художественного текста, сохранив при этом смысл прочитанного.

Соревнование пройдёт в четыре возрастные группы: для школьников 2−5, 6−8, 9−11 классов и для взрослых. Отборочные туры будут проходить в июле и августе на площадках учреждений культуры и образования по всему региону. Финал состоится в сентябре в Самарской областной научной библиотеке.

Победителей ждут дипломы и памятные призы, а все участники получат именные сертификаты. Подробности конкурса размещены в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».

Ранее мы списали, что 8 июля Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут бесплатные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

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