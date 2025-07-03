В Самарской области проходит конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»

Соревнование пройдёт в четыре возрастные группы: для школьников 2−5, 6−8, 9−11 классов и для взрослых. Отборочные туры будут проходить в июле и августе на площадках учреждений культуры и образования по всему региону. Финал состоится в сентябре в Самарской областной научной библиотеке.