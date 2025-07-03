Прокуратура предотвратила продажу квартиры краснояркой, попавшей под влияние мошенников

В конце июня в ведомство поступило сообщение от одного из крупнейших в городе агентств недвижимости о том, что к ним обратилась пенсионерка с просьбой помочь ей как можно скорее продать единственное жилье.
Прокуратура незамедлительно организовала проверку и выяснила, что в течение месяца женщина общалась с кибермошенниками. Они внушили своей жертве, что она — фигурантка уголовного дела о переводе денег в недружественную страну. Для предотвращения «печальных последствий» аферисты убедили красноярку перечислить на фейковый «безопасный счет» 1,6 млн рублей. Получив желаемую сумму, аферисты сообщили, что жилье женщины продано, и чтобы его вернуть, необходимо «создать обременение квартиры и перевести ее в муниципальную собственность». Для этого пострадавшая и обратилась к риелтору.
«Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры сделка не состоялась и удалось сохранить имущество пенсионерки. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование — на контроле», — рассказали в ведомстве.