Мэр Минска Кухарев дал совет о мошенниках

Мэр Минска Владимир Кухарев во время личного приема граждан, который состоялся 2 июля, дал совет о мошенниках, сообщает агентство «Минск-Новости».
Глава Мингорисполкома во время личного приема ответил на вопросы минчан, которые касались изменения границ земельных участков, правильности начисления пенсий, изменения долей в жилье и другие. Кухарев также напомнил жителям Минска о мошенниках:
— Однако хочу напомнить всем минчанам, чтобы они были бдительны и внимательны, не отдавали деньги мошенникам. Потерять сбережения легко, вернуть их значительно сложнее, — подчеркнул мэр Владимир Кухарев.
Кстати, милиция создала чат-бот защиты от мошенников в Беларуси: «Проверка подозрительного аккаунта или банковской карты займет всего минуту».
Ранее пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге.
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