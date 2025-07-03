29-летнюю уфимку разыскивают уже сутки

Как сообщают волонтеры, местонахождение уфимки неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшей: ее рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одета синюю рубашку с короткими рукавами, синие джинсы и коричневые кроссовки.