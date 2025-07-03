29-летнюю уфимку разыскивают уже сутки

В Уфе разыскивают 29-летнюю Гульназ Гибадатову (Хабибуллину). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение уфимки неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшей: ее рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одета синюю рубашку с короткими рукавами, синие джинсы и коричневые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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