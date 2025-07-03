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В Красноярском крае полностью запретят продажу спиртного в День знаний

Законопроект, ограничивающий реализацию алкоголя, принят во втором чтении.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярском крае официально принят законопроект, ограничивающий продажу алкоголя. Согласно новым правилам, купить спиртное в магазинах, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, можно будет с 10:00 до 21:00.

Также с 21:00 до 10:00 запрещается продажа алкоголя в «наливайках», которые также располагаются в многоэтажках.

Принятый во втором чтении законопроект также устанавливает полный запрет продажи алкоголя во всех магазинах 1 июня, в Международный день защиты детей и 1 сентября, в День знаний. Под исключение попадают предприятия общепита, имеющие специальную лицензию.

Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.