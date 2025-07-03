Омичи из аварийного дома на Московке бьют тревогу

За помощью омичи обратились в федеральный Следком и СМИ. Корреспондент omsk.aif.ru встретился с хозяевами небезопасной жилплощади.
Трещины с маячками.
Кирпичное здание по ул. Молодогвардейской, 27, построено в 1968 году. Раньше это было общежитие ПТУ, сейчас — дом на 102 квартиры. Ремонта он давно не видел, что подтверждают и собственники, прожившие здесь по 30 лет и больше.
Половина окон забита фанерой, на стенах — следы от прошлогоднего пожара, но самое страшное — трещины на фасаде, которые, по словам жильцов, становятся всё больше.
«Маячки сигнализируют, что трещины расползаются. Раньше управляющая компания их просто цементировала. Когда в здании образовалась дыра, УК сделала кладку, но она уже вываливается. Сейчас эта дыра забита доской. В общем туалете плитка отваливается, на стене тоже трещина с маячком. Трубы зимой на пятом и третьем этажах перемёрзли и рванули, заливая кипятком», — рассказывает о своих коммунальных бедах жительница дома Вера Ноак.
«Кирпичи падают».
Внутри дом ещё страшнее: дверь в подъезд нараспашку, отсутствие домофона из-за отсутствия денег. Стены со следами грибка и штукатурки (из-за нарушенной вентиляции и повышенной влажности). Электрические провода болтаются, покрытые пылью и паутиной. Неисправная проводка не раз становилась причиной возгораний.
«Пожары не раз случались. Жить в таких условиях — ненормально. Лестничные проёмы сыплются, плитка в душе отваливается. Заходишь в подъезд и думаешь, как бы что не свалилось», — сетует проживающая с мужем и дочерью Елена Шмидт.
«У меня электрощиток вспыхнул, хорошо, что дома была, почувствовала запах гари. На каждом этаже живут несовершеннолетние дети, жалуются, что кирпичи падают. Горим, нас топит, стены рушатся, а чиновники говорят: “ждите”, — говорит Евгения Трипун. — Два года назад на ул. 20-го Партсъезда рухнул дом без жертв; скоро и нас ждёт та же участь, живём и боимся».
Неоднократно жильцы обращались во все инстанции и, наконец, добились признания дома аварийным.
«Это произошло в декабре прошлого года после шумихи в СМИ. До этого в администрации нам говорили, что дом в хорошем состоянии; мол, покупайте ипотеку и переезжайте», — рассказывает Евгения Трипун.
Признание дома аварийным не означает немедленного предоставления комфортного жилья.
«Дом признан аварийным в 2024 году, поэтому в программу по расселению он не вошёл. Расселение начнётся при поступлении денег в департамент жилищной политики. До расселения собственники могут воспользоваться маневренным фондом», — прокомментировали в администрации Омска.
«Объявление повесили о расселении в 2030 году, объясняя это тем, что перед нами 28 домов. Мы приглашали следственный комитет и прокуратуру. Будем добиваться справедливости», — делится планами Евгения Трипун. — Наш дом хотят перевести на особое положение, износ здания превышает 70%, а это угрожает его обрушением, но чиновники говорят: «ждите, денег нет».
О своих бедах жильцы заявили в федеральный Следком. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию по ситуации с домом на Московке.
«Кроме того, глава СКР ждёт результаты проверки в отношении управляющей компании, которая продолжает брать плату за отопление, несмотря на неисправность тепловых сетей», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.