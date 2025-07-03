Омичи из аварийного дома на Московке бьют тревогу

«Маячки сигнализируют, что трещины расползаются. Раньше управляющая компания их просто цементировала. Когда в здании образовалась дыра, УК сделала кладку, но она уже вываливается. Сейчас эта дыра забита доской. В общем туалете плитка отваливается, на стене тоже трещина с маячком. Трубы зимой на пятом и третьем этажах перемёрзли и рванули, заливая кипятком», — рассказывает о своих коммунальных бедах жительница дома Вера Ноак.