Форвард Илья Платонов покинул баскетбольную «Самару»

26-летний игрок выступал за волжан под девятым номером с лета 2023 года. С местным клубом расстался в связи с истечением срока действия контракта.
Илья Платонов помог «Самаре» впервые выйти в плей-офф элиты российского баскетбола в сезоне 2023−2024. Но тогда в четвертьфинале «горожане» уступили казанскому УНИКСу — 0:3.
Часть минувшей «регулярки» пропустил из-за травмы. После восстановления стал одним из лидеров обновленного коллектива.
До «Самары» Платонов выступал за «Локомотив-Кубань» (с 2014-го по 2020-й), «Нижний Новгород» (с 2020-го по 2022-й) и столичный МБА (сезон 2022−2023). Брал бронзу Кубка. Есть опыт игры за молодежную и основную национальную команды.
Ранее писали, что волжане нашли спонсоров и продолжат существование.
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