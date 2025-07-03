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Знахарка «почистила» 1,7 миллиона от порчи, но забыла вернуть. Кому пришлось расплачиваться с недовольной клиенткой

В Забайкалье суд обязал наследницу знахарки вернуть украденные 1,7 миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Борзи в Забайкалье отдала местной целительнице почти 1,7 миллиона рублей — не в подарок и не за услуги, а для особого ритуала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Забайкальского краевого суда, женщина верила, что деньги «заряжены негативной энергией», и знахарка должна была «очистить» их, а через 10 дней — вернуть. Обряд провели, но вот с возвратом средств возникли проблемы. Почти два года целительница откладывала выплату под разными предлогами, пока не умерла, так и не выполнив обещание.

Тогда обманутая заказчица обратилась в суд, требуя взыскать деньги с наследницы умершей. Первая инстанция ей отказала, но Забайкальский краевой суд встал на ее сторону. Решающим доказательством стала смс-переписка, где ясно говорилось: деньги передаются временно, только для ритуала, и должны быть возвращены. Судья подчеркнул — это не оплата магии, а именно заем.

В итоге наследнице пришлось вернуть не только всю сумму, но и дополнительные 104 тысячи рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Кассация поддержала это решение, и теперь «очищенные» от негатива деньги наконец-то вернулись к законной владелице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России затребовал доклад о нападении на медработников в Иркутске.