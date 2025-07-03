Открытые окна и водоемы: омичам рассказали об опасностях лета для детей

Лето — прекрасная пора каникул, отдыха и свободного времени у детей. Однако, чем больше ребенок предоставлен сам себе, тем больше возникает рисков. Врач-травматолог-ортопед детской городской поликлиники № 2 им. Скворцова В. Е. Алина Мельникова рассказала в интервью «КП Омск», какие риски подстерегают детей летом и как родителям обезопасить своих малышей. Тема особенно актуальна в жаркий сезон, когда дети проводят больше времени на улице, а риски травм возрастают.