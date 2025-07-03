Открытые окна и водоемы: омичам рассказали об опасностях лета для детей

Лето — прекрасная пора каникул, отдыха и свободного времени у детей. Однако, чем больше ребенок предоставлен сам себе, тем больше возникает рисков. Врач-травматолог-ортопед детской городской поликлиники № 2 им. Скворцова В. Е. Алина Мельникова рассказала в интервью «КП Омск», какие риски подстерегают детей летом и как родителям обезопасить своих малышей. Тема особенно актуальна в жаркий сезон, когда дети проводят больше времени на улице, а риски травм возрастают.
Опасные окна и балконы.
Открытые окна и балконы — одна из главных угроз для маленьких детей в летнее время. По словам Алины Мельниковой, особенно часто несчастные случаи происходят в жаркие дни, когда окна остаются открытыми долгое время.
«Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами или на балконе. Это может привести к трагическим последствиям», — предупреждает врач.
Травмы на дорогах и детские самокаты.
Дети школьного и дошкольного возраста часто получают травмы при катании на велосипедах, самокатах или при столкновении с автотранспортом. Особенно актуально это становится в летний период, когда активность на улице возрастает.
«Согласно правилам дорожного движения, для управления электросамокатами с мощностью более 250 Вт и скоростью выше 25 км/ч требуется водительское удостоверение категории М, которое можно получить только с 16 лет», — напоминает специалист.
Батуты: веселье с риском для здоровья.
Ежегодно врачи сталкиваются с так называемыми «батутными травмами». Чаще всего они происходят у детей до 10 лет, чей скелет еще не до конца сформирован.
«Самая опасная травма в этом случае — компрессионный перелом позвоночника. Дети с такими травмами находятся у нас на учете год с момента получения травмы», — объясняет Алина Мельникова.
Иван МАКЕЕВ.
Однако врач не рекомендует полностью запрещать детям такие развлечения. Вместо этого она советует укреплять мышечный корсет физическими нагрузками.
«Самыми оптимальными видами спорта в летнее время будут плавание и скандинавская ходьба. Они способствуют укреплению глубоких мышц спины, которые поддерживают позвоночник», — добавляет специалист.
Водоемы: зона повышенной опасности.
Трагедии на воде — одна из самых острых проблем летнего сезона. Дети нередко оказываются в больницах после купания в небезопасных местах, особенно если остаются без присмотра взрослых.
«Родители должны следить, чтобы дети не исследовали водоемы самостоятельно и не выбирали запретные места для купания», — подчеркивает врач.
Михаил ФРОЛОВ.
Огороды и механизмы: скрытая угроза.
На селе дети часто становятся жертвами сельскохозяйственных механизмов и режущих инструментов. Такие травмы могут потребовать сложных операций, включая пересадку мышц и кожи.
«Чтобы избежать таких случаев, взрослые должны предупреждать детей о возможных рисках и ограждать их от опасных инструментов», — советует травматолог.
Как создать безопасную среду для ребенка?
Медики рекомендуют родителям организовывать досуг ребенка, ограничивать доступ к опасным предметам и веществам, запрещать пребывание в местах с высоким риском для жизни, таких как стройки, открытые водоемы и дороги. Также важно обеспечивать постоянный надзор за ребенком.
При получении травмы врачи советуют не заниматься самодиагностикой, а сразу обращаться в медицинское учреждение.
«Приложите холод к месту повреждения. Это сужает кровеносные сосуды и предотвращает развитие отека и гематомы. Если есть хоть малейшие сомнения, обратитесь в травмпункт. У детей травмы могут проявляться непредсказуемо», — заключила Алина Мельникова.
Эксперты напоминают: безопасность детей — это ответственность взрослых. Правильное поведение родителей поможет сохранить здоровье малышей даже в самый непредсказуемый на травмы летний период.
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