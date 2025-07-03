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Аэропорт Домодедово не планирует вводить платный доступ к курилкам

Аэропорт Домодедово не планирует введение платного доступа к курительным комнатам, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время введение платного доступа не рассматривается. Аэропорт Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров», — сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Там также пояснили, что в аэропорту курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы. Все специализированные зоны оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями.

Ранее СМИ сообщили, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 ₽ с пассажира за посещение курительной комнаты.