Аэропорт Домодедово не планирует вводить платный доступ к курилкам

«В настоящее время введение платного доступа не рассматривается. Аэропорт Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров», — сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
Там также пояснили, что в аэропорту курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы. Все специализированные зоны оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями.
Ранее СМИ сообщили, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 ₽ с пассажира за посещение курительной комнаты.