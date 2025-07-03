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На выборы главы Прикамья выдвинулись еще три кандидата

На выборы губернатора Пермского края выдвинулись еще три кандидата. Об этом сообщает телеграм-канал Избирательной комиссии Пермского края.

Источник: Коммерсантъ

Так, на пост главы региона намерены претендовать Максим Гашев, представляющий региональное отделение всероссийской политической партии «Партия за справедливость!», самовыдвиженец Александр Зинин и представитель «Коммунистов России» Михаил Дьячков.

Сейчас кандидатам необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку, а в случае самовыдвижения — также не менее 19 691 подписи избирателей, и представить их в крайизбирком. Список зарегистрированных кандидатов по результатам необходимых проверок станет известен не позднее 8 августа.

Ранее своих кандидатов на выборы главы региона выдвинула партия «Единая Россия» — действующего губернатора Дмитрия Махонина, партия пенсионеров — Людмилу Караваеву, партия «Новые люди» — депутата заксобрания Дениса Шитова.

Выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

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