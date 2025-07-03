Какие выплаты положены семьям в Иркутской области 2025

Подробнее об этом в преддверии Дня семьи, любви и верности irk.aif.ru рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Не маткапиталом единым.
Ирина Полякова, irk.aif.ru: Алексей Сергеевич, можно ли сказать, что вы оказываете поддержку семьям области с момента беременности будущей мамы и до взросления ребёнка?
Алексей Макаров: Это так и даже больше — ведь Отделение Соцфонда по Иркутской области охватывает все ключевые этапы жизни человека — от рождения ребёнка до выхода гражданина на пенсию. Но если говорить о детях, то система поддержки следующая. С момента постановки на учёт в женской консультации женщина получает родовый сертификат. Он формируется в электронном виде и позволяет женщинам бесплатно, за счёт средств отделения получать медицинские услуги в женской консультации и в роддоме, а также наблюдать детей в поликлинике в их первый год жизни.
Кроме того, будущие мамы могут дополнительно оформить единое пособие, если ежемесячный доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. Важно, что оно выплачивается за период с месяца постановки на учёт в медицинскую организацию, даже если женщина обратилась за пособием на поздних сроках беременности.
Если будущая мама работает, она получает пособие по беременности и родам. Его размер зависит от среднего дневного заработка женщины, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления декрета. В 2025 году максимальный размер пособия за 140 дней отпуска составляет 794 355,80 рубля.
— А когда малыш уже родился, нужно ли как-то специально уведомить об этом Соцфонд?
— Нет. Органы ЗАГС оперативно передают нам сведения о рождении ребёнка, и мы автоматически оформляем малышу СНИЛС и направляем его в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги». Одновременно с этим, если у семьи ещё не возникало права на маткапитал, мы оформляем сертификат на материнский капитал и также в электронном виде его направляем в личный кабинет на «Госуслугах».
После рождения ребёнка одному из родителей выплачивается единовременное пособие — оно положено всем семьям, независимо от уровня дохода и занятости родителей. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приёмные родители. Отмечу, что родители должны проживать на территории страны. Если они в разводе, пособие полагается тому родителю, с кем проживает малыш.
Также после рождения ребёнка Отделение СФР по Иркутской области выплачивает семье ежемесячное пособие по уходу за ним до 1,5 лет. Многие думают, что эту выплату может получать только мама, но это не так — пособие можно оформить и на папу, и на бабушку или дедушку. А с 2024 года право получать его имеют не только те, кто фактически ухаживает за ребёнком, но и те, кто выходит на работу до того, как малышу исполнится 1,5 года, работает на дому или дистанционно.
Неработающим родителям также полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Однако оно назначается, только если они не получают пособие по безработице.
Тонкости единого пособия.
— Давайте вернёмся к единому пособию. Я правильно понимаю, что его можно получать вплоть до того момента, как ребёнку исполнится 17 лет?
— Это так, но хочу отметить, что оно назначается сроком на год по заявлению одного из родителей. Для продления выплаты необходимо обращаться в региональное Отделение с новым заявлением. Однако процесс оформления пособия максимально упрощён: заявление подаётся через портал «Госуслуги», а все необходимые сведения Отделение СФР по Иркутской области получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
— При каких условиях государство решает, что семье нужна такая мера поддержки?
— Мы проводим специальную комплексную оценку — при этом учитывается уровень доходов семьи, состав имущества и то, работают ли родители. Пособие предоставляется, если среднедушевой доход на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Иркутской области это 17 575 рублей для южных районов и 22 857 рублей — для северных. При этом начиная с 2025 года доход каждого трудоспособного члена семьи в расчётном периоде должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев — это 89 760 рублей. Требования смягчаются при наличии уважительных причин отсутствия дохода. К ним относятся, к примеру, беременность женщины, уход за ребёнком до трёх лет, длительное лечение от 3 месяцев и другие. Установленным нормативам должна также соответствовать и собственность семьи.
Размер выплаты варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума региона. В Иркутской области он составляет для семей с детьми от 8 524 до 17 048 рублей для южных территорий и от 11 085,5 до 22 171 рубля — для северных; для беременных женщин — от 9 578,5 до 19 157 рублей для южных территорий и от 12 457,5 до 24 915 рублей — для северных. Сейчас такое пособие получают около 5 тысяч беременных женщин и родители почти 222 тысяч детей.
— Помимо правила «4 МРОТ», что ещё поменялось в порядке назначения единого пособия?
— Теперь при оценке нуждаемости не учитываются выплаты военнослужащим и членам их семей в возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также в оценку не входит поддержка из федерального бюджета на ремонт частных домов членов семьи погибших военнослужащих.
Кроме того, с 2025 года, если в семье уже назначено единое пособие на старших детей, оно автоматически оформляется и на новорождённого ребёнка на тот же срок и в аналогичном размере. Появилась также возможность синхронизировать сроки выплат на всех детей в семье.
Ещё раз про капитал.
— И всё же тему маткапитала мы обойти не сможем. Уже понятно, что сертификат вы оформляете автоматически. Но главный вопрос, который интересует многих, — сколько это в рублях?
— В 2025 году размер маткапитала составляет 912 162 рубля — 690 266 рублей на первого ребёнка и 221 895 рублей — на второго. Сумма ежегодно индексируется. Это работает, даже если семья частично использовала капитал, — его остаток тоже индексируют. Выписку об остатке можно заказать через портал «Госуслуги».
Важный момент: с 1 января 2024 года право на маткапитал имеют только те родители, у которых на момент рождения или усыновления ребёнка, получившего гражданство РФ по рождению, также есть гражданство России. С начала года электронный документ получили уже более 5 тысяч семей Приангарья.
Напомню, что материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячную выплату.
— Можно ли получить средства маткапитала как единовременную выплату?
— Да, но только в том случае, если на сертификате у семьи осталось 10 тысяч рублей или менее. Законодательством также предусмотрено перечисление средств напрямую владельцу сертификата при распоряжении маткапиталом на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячную выплату.
Хочу обратить внимание, что иные способы «обналичивания» материнского капитала являются незаконными. Соглашаясь на такие схемы, семьи могут стать не только жертвами мошенников, но и соучастниками преступления и понести уголовное наказание.
КСТАТИ.
На портале «Госуслуги» представлены 43 услуги и 135 сервисов фонда. Онлайн можно получить необходимые справки, подать заявления на детские выплаты и распоряжение средствами маткапитала, оформить путёвки на санаторно-курортное лечение и другие меры поддержки.
Получить консультацию специалистов Соцфонда можно в любой клиентской службе СФР. Они работают как в будни, так и каждую последнюю субботу месяца.