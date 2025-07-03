Какие выплаты положены семьям в Иркутской области 2025

Также после рождения ребёнка Отделение СФР по Иркутской области выплачивает семье ежемесячное пособие по уходу за ним до 1,5 лет. Многие думают, что эту выплату может получать только мама, но это не так — пособие можно оформить и на папу, и на бабушку или дедушку. А с 2024 года право получать его имеют не только те, кто фактически ухаживает за ребёнком, но и те, кто выходит на работу до того, как малышу исполнится 1,5 года, работает на дому или дистанционно.