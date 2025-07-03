Прокуратура требует закрыть супермаркет «Реми» во Владивостоке из-за нарушений

Основанием для иска стали серьезные нарушения в сфере пожарной безопасности и санитарного надзора, выявленные в ходе проверки.
«Выявлены неисправности систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, а также отсутствие документации, подтверждающей правильную эксплуатацию эвакуационных выходов», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в магазине установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые, по мнению надзорного ведомства, «создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья посетителей».
Прокуратура требует запретить эксплуатацию объекта до полного устранения нарушений.
Одновременно с тем официальные представители компании «Реми» заявили, что гипермаркет продолжает работу в штатном режиме.
«Наша торговая сеть не получала никакие иски и официальные предписания от надзорных органов. Да, в ходе проверки были замечания к ряду систем гипермаркета, но они не касались их функционирования, а только сроков с момента последней проверки, — отметили в пресс-службе гипермаркета, отметив, что магазин работает в штатном режиме. — Подчеркиваем, что все системы, включая противопожарную безопасность, находятся в рабочем состоянии. Мы ждем официальные документы от ведомств и оказываем им все необходимое содействие».
Ситуацию контролируют краевые органы Роспотребнадзора и МЧС.