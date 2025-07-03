Из Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов

— Администрация Ольхонского района и региональный оператор не вывозили кучи мусора, которые образовались на площадке временного накопления отходов в поселке Хужир на Ольхоне. А он находится в границах особо охраняемой природной территории, — уточнили в пресс-службе ведомства.