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Из Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов

Администрация Ольхонского района и региональный оператор не вывозили скопившиеся отходы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С территории Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

— Администрация Ольхонского района и региональный оператор не вывозили кучи мусора, которые образовались на площадке временного накопления отходов в поселке Хужир на Ольхоне. А он находится в границах особо охраняемой природной территории, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Это стало нарушением прав людей на благоприятную окружающую среду и отрицательно сказалось на экологии Байкальской территории. После вмешательства надзорного органа мусорную площадку очистили.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре 5 июля пройдет фестиваль жимолости и земляники.