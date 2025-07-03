Из Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов

С территории Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
— Администрация Ольхонского района и региональный оператор не вывозили кучи мусора, которые образовались на площадке временного накопления отходов в поселке Хужир на Ольхоне. А он находится в границах особо охраняемой природной территории, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Это стало нарушением прав людей на благоприятную окружающую среду и отрицательно сказалось на экологии Байкальской территории. После вмешательства надзорного органа мусорную площадку очистили.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре 5 июля пройдет фестиваль жимолости и земляники.