В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.