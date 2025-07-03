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В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

МЧС: в Еврейской автономной области котенка спасли от нападения сорок.

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство.

«Сотрудники МЧС России оперативно прибыли к месту ЧП. Спасатель первого класса Вячеслав Якименко, проявив профессионализм и заботу, поднялся по автолестнице и бережно снял котенка с дерева», — говорится в сообщении.

Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.