В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство.
«Сотрудники МЧС России оперативно прибыли к месту ЧП. Спасатель первого класса Вячеслав Якименко, проявив профессионализм и заботу, поднялся по автолестнице и бережно снял котенка с дерева», — говорится в сообщении.
Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.