День помидора в Минусинске состоится в середине августа

Подготовку ко Дню помидора обсудили на расширенном заседании оргкомитета под руководством мэра Дмитрия Меркулова, сообщает gnkk.ru. Одним из главных событий праздника станет возвращение карнавального шествия. Оно пройдет по центральным улицам и станет украшением праздничной программы.
В этом году расширяется и традиционный конкурс на лучший урожай помидоров: участвовать в нем смогут не только жители Минусинска, но и всего Минусинского муниципального округа. Победителей, как всегда, ждут почетные грамоты и памятные подарки.
Основные праздничные события пройдут в историческом центре города — на Соборной площади. Запланированы выступления артистов на открытой сцене, выставки, подворья южных территорий, киносеанс под открытым небом и торжественное награждение победителей томатного конкурса.
В рамках мероприятия улицы Ленина, Кравченко, Гоголя и Красных Партизан временно станут пешеходными.