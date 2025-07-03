Водные горки открывают в Центральном парке Волгограда

Накануне службы парка подготовили активность к приему гостей, а уже 4 июля начнется прием посетителей.
— Для удобства катающихся на территории размещены шезлонги, зонтики, раздевалки и душевые с санузлами. Водные горки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00, — сообщили в пресс-службе ЦПКиО.
Напомним, что протяженность каждого спуска в ЦПКиО составляет около 40 метров. Специальные сиденья для спуска можно взять бесплатно в пункте выдачи инвентаря наверху склона.
Для удобства отдыхающих парк предусмотрел работу раздельных душевых и туалетов.