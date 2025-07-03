Создан сверхтонкий светоизлучающий элемент для дисплеев

Использование комбинации этих материалов позволило ученым увеличить свечение прослойки из диселенида молибдена примерно в 1,6 тыс. раз, а также уменьшить толщину всей структуры светоизлучающего элемента до 30 нанометров, что в несколько сотен раз тоньше человеческого волоса. В перспективе, подобные структуры станут частью очень ярких и долговечных светодиодных дисплеев, а также их можно использовать в квантовой связи, для хранения информации и решения ряда других физических задач.