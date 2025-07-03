Отключение интернета во время атаки БПЛА объяснили в Ростовской области

В ряде территорий Ростовской области из-за участившихся атак БПЛА будут отключать мобильный интернет, это необходимо для безопасности населения и объектов инфраструктуры. Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба.
В частности, пояснения озвучил начальник службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО, подполковник Анатолий Кудрявцев. Оказалось, противник постоянно улучшает качество радиоэлектронного оборудования беспилотников, а также для наведения на цели применяет технологии, связанные с работой операторов связи. Именно это обстоятельство потребовало снижения скорости на сетях мобильной связи.
Исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин уточнил, что перебои мобильного интернета были связаны с перенастройкой оборудования связи.
— Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении можно было звонить и отправлять смс-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать, — сказал Алексей Алехин.
Сейчас в регионе прорабатывают техническое решение, которое позволит максимально минимизировать неудобства для людей.
— Мы привыкли жить в эпоху интернета. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. С другой стороны, вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Глава региона поручил проработать внедрение технологии WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе, которая позволит пользоваться мобильными модемами. Банкоматы и терминалы, потребовал Юрий Слюсарь, должны перевести на проводную связь, параллельно контролируя доступность безналичной оплаты.
Также в регионе должны составить перечень сервисов и приложений, которые будут работать в условиях ограничения связи. Особое внимание уделят тарифам на проводной интернет, чтобы операторы связи не увеличивали стоимость услуг. Кроме этого, Юрий Слюсарь потребовал актуализировать точки бесплатного общественного Wi-Fi.
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