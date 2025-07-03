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Новая многоэтажка с поликлиникой и детсадом появится в Ленинском районе Воронежа

Речь идет о реновации квартала, ограниченного переулком Казарменным, улицами Чапаева, Грамши, переулком Вишневым и Казарменным тупиком. Строительством займется ГК «Развитие».

Как сообщается на портале «Активный электронных гражданин», общая площадь застройки составит 13 665 квадратных метров. Будут сформированы 12 участков, из них половину отнесут к зоне общего пользования. Помимо 25-этажного многоквартирного дома, в квартале появится поликлиника на 500 посещений в смену, а также детский сад на 200 мест.

Кроме того, обустроят подземный паркинг. Дома, попадающие в будущую зону застройки, будут снесены.

Сообщается, что договор о развитии застроенной территории был подписан еще в 2022 году. Тем не менее, проект еще предстоит разобрать на общественных слушаниях.