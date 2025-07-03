Новая многоэтажка с поликлиникой и детсадом появится в Ленинском районе Воронежа

Как сообщается на портале «Активный электронных гражданин», общая площадь застройки составит 13 665 квадратных метров. Будут сформированы 12 участков, из них половину отнесут к зоне общего пользования. Помимо 25-этажного многоквартирного дома, в квартале появится поликлиника на 500 посещений в смену, а также детский сад на 200 мест.