Утята вышли на поле во время футбольного матча в Саранске

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на инцидент в комментариях к публикации канала SHOT. Кто-то предположил, что утка привела детей на просмотр в команду, кто-то — что семья просто направлялась к водоему. Один из комментаторов отметил: «Самый интересный момент за весь матч».