Утята вышли на поле во время футбольного матча в Саранске

Забавный эпизод произошел во время матча Кубка МФС «Приволжье» между командами «Шумбрат» (Саранск) и «Олимп» (Самара). Прямо во время игры на поле появилась утка с выводком утят. Семейство, по всей видимости, решило занять лучшие места, оказавшись в самом эпицентре событий.
Игру прервали, чтобы пернатые зрители не пострадали. Футболисты не стали трогать птиц руками — с помощью жестов они деликатно указали им путь к выходу. Вскоре утка с утятами отправились в сторону трибун.
Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на инцидент в комментариях к публикации канала SHOT. Кто-то предположил, что утка привела детей на просмотр в команду, кто-то — что семья просто направлялась к водоему. Один из комментаторов отметил: «Самый интересный момент за весь матч».