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Утята вышли на поле во время футбольного матча в Саранске

Во время игры между командами «Шумбрат» и «Олимп» на поле неожиданно вышли утка с утятами. Пернатых вежливо проводили с газона на безопасную трибуну.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Забавный эпизод произошел во время матча Кубка МФС «Приволжье» между командами «Шумбрат» (Саранск) и «Олимп» (Самара). Прямо во время игры на поле появилась утка с выводком утят. Семейство, по всей видимости, решило занять лучшие места, оказавшись в самом эпицентре событий.

Игру прервали, чтобы пернатые зрители не пострадали. Футболисты не стали трогать птиц руками — с помощью жестов они деликатно указали им путь к выходу. Вскоре утка с утятами отправились в сторону трибун.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на инцидент в комментариях к публикации канала SHOT. Кто-то предположил, что утка привела детей на просмотр в команду, кто-то — что семья просто направлялась к водоему. Один из комментаторов отметил: «Самый интересный момент за весь матч».