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Омичам показали, как будет выглядеть обновлённый кинотеатр «Маяковский»

Работы по благоустройству будут выполнены за счёт собственника как подарок городу.

Источник: Om1 Омск

На заседании Архитектурно-градостроительного совета 2 июля был представлен проект благоустройства сквера, расположенного у кинотеатра «Маяковский» в центре города.

Проект включает в себя сохранение всех существующих хвойных елей и лиственниц, а также крупных лиственных деревьев, таких как дубы, березы, абрикосы и клены. Также в рамках благоустройства планируется высадить крупномерные деревья и кустарники, среди которых шесть голубых елей, восемь дубов, 31 остролистный клен, девять рябин, 210 горных сосен и 17 черемух Шуберта.

Кроме того, планируется улучшить доступ к территории кинотеатра — въезд и выезд будут организованы с улицы Красногвардейской.

Проект благоустройства территории обсуждается с 2024 года, и с инициативой выступил собственник кинотеатра «Маяковский» (ООО «Торговая фирма “Омь”») Дмитрий Усенко. Работы по благоустройству будут выполнены за счет собственника как подарок городу.