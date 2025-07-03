Омичам показали, как будет выглядеть обновлённый кинотеатр «Маяковский»

Проект включает в себя сохранение всех существующих хвойных елей и лиственниц, а также крупных лиственных деревьев, таких как дубы, березы, абрикосы и клены. Также в рамках благоустройства планируется высадить крупномерные деревья и кустарники, среди которых шесть голубых елей, восемь дубов, 31 остролистный клен, девять рябин, 210 горных сосен и 17 черемух Шуберта.