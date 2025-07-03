Прокуратура Красноярского края добилась выплаты зарплаты работникам молокозавода «Млада»

Прокуратура Красноярского края сообщила о задолженности в размере 6,2 миллиона рублей, накопленной молокозаводом ООО «Млада» перед 132 сотрудниками.
В результате вмешательства правоохранительных органов некоторые работники получили свои заработные платы.
В ходе проверки выяснилось, что 132 человека не получали зарплату с июня 2024 года по февраль 2025 года. Из них 67 сотрудников уже уволились, в то время как остальные продолжали ожидать выплаты. Также было установлено, что руководство завода переводило средства на счета своих родственников, включая детей и супругов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате заработной платы и направила представление директору предприятия, который был привлечен к административной ответственности. После этого работники получили 6,2 миллиона рублей, и сейчас продолжается работа по погашению оставшейся задолженности.