Прокуратура Красноярского края добилась выплаты зарплаты работникам молокозавода «Млада»

В ходе проверки выяснилось, что 132 человека не получали зарплату с июня 2024 года по февраль 2025 года. Из них 67 сотрудников уже уволились, в то время как остальные продолжали ожидать выплаты. Также было установлено, что руководство завода переводило средства на счета своих родственников, включая детей и супругов.