Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какие погоды в Европах стоят!»: Павел Воля приехал в Калининградскую область на концерт и поразился местным красотам

Стендап-комика впечатлил Кафедральный собор, но поездка на лодке по Преголе оказалась провальной.

Источник: Клопс.ru

Павел Воля приехал в Калининградскую область на концерт и поразился местным красотам. Об этом телеведущий и стендап-комик рассказал в своём телеграм-канале.

В первую очередь Павла порадовали летняя жара и солнце: «Какие погоды в Европах стоят! Ой вообще! Мы в ваш июль передаём пламенный привет из нашего октября».

Затем комик побывал в Кафедральном соборе на органном концерте и прогулялся по набережной вокруг острова Канта. В планах была экскурсия по Преголе, но судно затонуло на старте: «Буквально три минуты назад мы отошли и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем — мы просто его привязали, чтобы он [катер — ред.] не утонул дальше».

На минувших выходных Светлана Бондарчук станцевала с бокалом в руке на безлюдном пляже Куршской косы.