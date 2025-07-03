«Какие погоды в Европах стоят!»: Павел Воля приехал в Калининградскую область на концерт и поразился местным красотам

Затем комик побывал в Кафедральном соборе на органном концерте и прогулялся по набережной вокруг острова Канта. В планах была экскурсия по Преголе, но судно затонуло на старте: «Буквально три минуты назад мы отошли и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем — мы просто его привязали, чтобы он [катер — ред.] не утонул дальше».