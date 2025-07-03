«Хорошо подружились»: в Московском зоопарке начались трансляции из вольера малайских медвежат

В Московском зоопарке начались видеотрансляции из вольера краснокнижных малайских медведей. Каждый день с 14:00 до 16:00 зрители могут рассмотреть животных вблизи, понаблюдать за тем, как они спят, едят, играют и общаются друг с другом.
Четырехлапые гости из Юго-Восточной Азии прибыли в Московский зоопарк в прошлом году. В августе привезли Машу, а в конце декабря компанию ей составили Лучик и Звездочка. Имена для малайских медвежат выбрали москвичи на платформе «Активный гражданин». Пока Маша живет отдельно, а Лучик и Звездочка — в соседнем помещении. Зоологи знакомят их друг с другом постепенно: сначала медвежата общались через решетку, но недавно их троих объединили в одной комнате на несколько часов. Днем они играют вместе, а на ночь их разделяют.
Медвежата играют в «тропическом лесу».
К приезду редких зверей тщательно готовились: на Старой территории зоопарка, в здании, где расположен музей, для них обустроили теплые вольеры с игровыми комплексами. Для гармоничного развития медвежат создали все условия: «тропический лес», бассейн, подвесные качели, игрушки, бревна, деревянные лесенки и лазалки разной высоты. При этом особое внимание уделили безопасности: у малайских медведей очень подвижные пальцы и прекрасные когнитивные способности, так что обычные засовы для них не преграда.
— Еще в начале 1980-х в Московском зоопарке жили трое малайских медведей — Солоха, Ляля и Соломон. С началом масштабной реконструкции звери переехали в другие зоопарки, но заботившиеся о них сотрудники работают здесь до сих пор. Они и взяли на себя основной уход за прибывшими медвежатами, выкармливали их молочной смесью, творожками, фруктовыми пюре, персиками, яблоками, манго, бананами и тыквой, — рассказывает начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин.
За это время Маша, Лучик и Звездочка заметно подросли и набрали вес. В рационе у животных фрукты, овощи, яйца, отварное мясо, мед, личинки насекомых и различные витаминные подкормки. Малайские медведи, или бируанги, — одни из самых редких представителей своего вида, они занесены в Международную Красную книгу. Встретить этих животных в России можно только в Московском зоопарке.
Солоха, Соломон, Лялька: как в Московском зоопарке 30 лет назад жили малайские медведи.
— Малайские медведи значительно меньше остальных, вес взрослого самца не превышает ста килограммов. Однако они очень ловкие и сильные. Большую часть жизни звери проводят на деревьях, питаясь плодами, побегами, яйцами птиц, пчелиными ульями и насекомыми, поэтому у них очень развиты конечности и мощные челюсти, которыми можно раздавить кокос. Бируанги умеют передвигаться на задних лапах и удерживать когтями предметы. Из-за этих уникальных способностей посетители одного из китайских зоопарков заподозрили обман: людям показалось, что в костюм малайского медведя переодели человека, — продолжает зоолог.
Маша, Лучик и Звездочка подружились.
В отличие от остальных видов, малайские медведи обладают короткой, «плюшевой» шерстью с черным окрасом, ярко выраженной мимикой и длинным тонким языком. Еще их выделяет желтое пятно на груди в форме полумесяца или подковы, из-за чего этих медведей называют солнечными. Как и другие медвежата, Маша, Лучик и Звездочка очень игривые и подвижные. Сначала малыши не слишком доверяли друг другу, но, познакомившись поближе, начали активно играть по несколько часов в день.
— Лучик и Звездочка хорошо подружились, Маша пока соблюдает дистанцию. Как и у людей, у них совершенно разный характер и темперамент. Например, Маша более спокойная и послушная, а Звездочка очень озорная и непоседливая, может заупрямиться и отказаться что-то делать просто из вредности. Лучик в целом уравновешенный, но в какие-то моменты в нем начинает просыпаться самец, который может басовито рыкнуть и даже вздыбиться, — говорит Михаил Брагин.
Маша, Лучик и Звездочка встречаются каждый день, но спят в разных боксах. Повзрослев, они разойдутся по отдельным вольерам: медведи — животные одиночные и встречаются только для создания пары. Половая зрелость у бируангов наступает в два года, так что в будущем сотрудники Московского зоопарка рассчитывают на пополнение.
— В природе малайские медведи погибают от болезней, могут стать добычей тигров, леопардов, крупных змей или браконьеров. В зоопарке животных регулярно осматривают ветеринары, вакцинируют и обрабатывают от паразитов. При должном уходе бируанги могут дожить до 30 лет, — считает зоолог.
В мире существует восемь видов медведей:
белый;бурый;гималайский;большая панда;черный (или барибал);очковый;малайский;медведь-губач.
Пять из них проживают в Московском зоопарке: белый, бурый, гималайский, малайский и большая панда.