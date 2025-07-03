«Хорошо подружились»: в Московском зоопарке начались трансляции из вольера малайских медвежат

Четырехлапые гости из Юго-Восточной Азии прибыли в Московский зоопарк в прошлом году. В августе привезли Машу, а в конце декабря компанию ей составили Лучик и Звездочка. Имена для малайских медвежат выбрали москвичи на платформе «Активный гражданин». Пока Маша живет отдельно, а Лучик и Звездочка — в соседнем помещении. Зоологи знакомят их друг с другом постепенно: сначала медвежата общались через решетку, но недавно их троих объединили в одной комнате на несколько часов. Днем они играют вместе, а на ночь их разделяют.