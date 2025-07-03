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Опять + 35: В Молдове объявлен «жёлтый код» из-за жары

Жарко будет во всех районах республики.

Источник: Комсомольская правда

«Желтый» код: завтра в Молдове будет +35.

Синоптики объявили очередной «жёлтый код» метеоопасности.

Завтра, 4 июля, максимальная температура воздуха будет достигать +33..+35°C. Жарко будет во всех районах республики.

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